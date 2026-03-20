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Fuga di metano durante i lavori a Romano di Lombardia: evacuati 45 bambini da un asilo nido

Una fuga di metano si è verificata in un cantiere a Romano di Lombardia (Bergamo). Per precauzione, è stato evacuato il vicino asilo nido, con 45 bambini e 11 adulti portati al sicuro.
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A cura di Enrico Spaccini
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Lo scavo a Romano di Lombardia (foto da vigili del fuoco)
Lo scavo a Romano di Lombardia (foto da vigili del fuoco)

Un asilo nido a Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo) è stato evacuato per una fuga di gas nella mattinata di oggi, venerdì 20 marzo. Stando a quanto emerso finora, si sarebbe verificata una perdita di metano durante gli scavi in un cantiere di via Confalonieri. La scuola è stata evacuata per precauzione e non si registrato feriti né intossicati. I tecnici hanno, poi, provveduto a interrompere il flusso del gas nell'area interessata, evitando altri problemi.

L'allarme è scattato intorno alle 12 del 20 marzo. Lungo via Confalonieri si stavano eseguendo lavori di scavo con un piccolo escavatore quando, per cause accidentali, il mezzo avrebbe danneggiato una tubazione di metano interrata. Dalla condotta, situata a circa 40 centimetri sotto la strada, si sarebbe espanso il gas.

Subito sono state attivate le procedure di sicurezza da parte della squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale e il vicino asilo nido è stato evacuato. Sono stati fatti uscire in tutto 45 bambini e 11 persone tra personale docente e addetti ai servizi. Poco dopo sono arrivati sul posto anche i tecnici della ditta che gestisce la rete del gas e hanno sezionato la linea e interrotto il flusso di metano in quell'area. Le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino sono state affidate poi anche agli agenti della polizia locale, all’ufficio tecnico comunale, ai tecnici dell'Enel di Treviglio e della ditta Apreti Gas.

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