Evacuato il liceo Cardano a Milano, segnalata sostanza tossica nell’area: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare il liceo Gerolamo Cardano a Milano perché sarebbe stata segnalata la presenza di una sostanza tossica, forse spray al peperoncino.

(Immagine di repertorio)

Nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo 2026, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti al liceo Gerolamo Cardano perché è stata segnalata la presenza di una sostanza tossica. Sul posto sono arrivati diversi mezzi sia dei pompieri che del nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

Sono ancora molto poche le informazioni relative all'intervento. I pompieri hanno ricevuto l'allarme della presenza di una sostanza tra i corridoi e le aule dell'istituto scolastico, che si trova lungo via Giulio Natta all'altezza del civico 11, nel quartiere Lampugnano. Non è chiaro chi abbia fatto la segnalazione. È plausibile che qualcuno abbia spruzzato dello spray al peperoncino. Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a sgomberare tutto l'edificio: sono stati fatti evacuare studenti, docenti e personale Ata. Per il momento, stando a quanto diffuso fino a questo momento, fortunatamente non sembrerebbero esserci persone intossicate. Non sono state quindi ritenute necessarie le cure degli operatori sanitari del 118.

Se dovesse essere confermato che la sostanza rilasciata sia collegata a uno spray al peperoncino, si provvederà a individuare gli eventuali responsabili. Non è escluso quindi che nelle prossime ore possano esserci aggiornamenti al riguardo. Nel frattempo, i pompieri stanno provvedendo a mettere in sicurezza l'intera area.