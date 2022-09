Franco Terlizzi, l’ex naufrago accusato di fare affari con la ‘ndrangheta: “Convinto della mia innocenza” “Sono sollevato e sono convinto della mia innocenza”. A dirlo è l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, Franco Terlizzi, che oggi è stato scarcerato: è accusato di aver fatto affari con la ‘ndrangheta.

A cura di Ilaria Quattrone

Franco Terlizzi, l'ex naufrago del noto reality show "L'Isola dei famosi", è stato scarcerato e adesso dovrà scontare gli arresti domiciliari: a stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari che ha accolto l'istanza presentata dagli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea.

Le accuse nei confronti di Terlizzi

Il pugile è accusato di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative su incidenti d'auto e di intestazione fittizia. Per gli inquirenti sarebbe stato presunto prestanome di Davide Falchi, noto esponente della ‘ndrangheta in Lombardia.

Le prime parole dell'ex concorrente dell'Isola dei Famosi

L'ex volto della televisione, non appena lasciato il carcere di Monza, ha detto di essere sollevato. "Sono convinto della mia sostanziale innocenza", ha ribadito. Terlizzi si è detto inoltre contento di "aver trovato un giudice molto attento e garantista".

Conosciuto per essere stato anche un pr della nota discoteca Hollywood, Franco Terlizzi è indagato in una inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Milano e Pavia e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano.

Accusato di essere prestanome di Flachi

Tra le accuse, c'è quella secondo cui avrebbe gestito – insieme a Flachi – una carrozzeria a Cormano: gli inquirenti stanno cercando capire se la carrozzeria sia stata usata per riciclare denaro. In ogni caso, agli atti degli inquirenti ci sono diverse le intercettazioni telefoniche raccolte.

In queste si sente Flachi affermare il suo predominio. "Tu sei in piedi grazie a me": è una delle frasi pronunciate. Dalle indagini emerge inoltre che, proprio per gli affari che Terlizzi avrebbe intrattenuto con il boss, avrebbe rifiutare una seconda partecipazione all'Isola dei famosi.