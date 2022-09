Operazione contro l’ndrangheta, arrestato anche Franco Terlizzi: era il prestanome del figlio del boss Franco Terlizzi, ex pugile e volto noto della tv italiana, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’operazione contro l’ndrangheta a Milano.

Tra i tredici arrestati stamattina dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza nell'ambito di un'operazione contro l'ndrangheta, compare anche Franco Terlizzi. Questi è diventato un volto noto della televisione dopo la partecipazione a diversi programmi tra cui l'Isola dei famosi.

L'ex pugile e pr della discoteca Hollywood di Milano è finito in manette perché, secondo le indagini coordinate dalla dda milanese, sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio.

Sequestrate due attività fuori Milano

Le fiamme gialle, oltre ai fermi, stanno proseguendo le attività procedendo con un sequestro preventivo d'urgenza che riguardano una carrozzeria, sfruttata per riparare di auto in danno di istituti assicurativi, e un negozio di articoli sportivi. Entrambe le attività sono localizzate in provincia di Milano e, stando alle indagini, sarebbero riconducibile a Davide Flachi, figlio di Pepè per cui Terlizzi avrebbe fatto da prestanome.

Scoperto traffico di armi da guerra e rotte della droga

Scoperte poi anche le cosiddette rotte della droga della cosca che spacciava cocaina, hashish e marijuana, che hanno concesso ai finanzieri di eseguire sequestri in territorio svizzero e di ricostruire episodi di estorsione ai danni di clienti morosi. Le fiamme gialle hanno inoltre identificato e annullato un traffico di armi, delle quali molte da guerra, che nell'arsenale contavano mitragliatori Kalashnikov. Questi venivano procurati da cellule calabresi e balcaniche. Attualmente in corso, infine, perquisizioni in tutto il territorio lombardo con mezzi aerei e il supporto di altri reparti delle forze dell'ordine e della guardia di finanza.