Condannato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi: era il prestanome del boss Flachi

È arrivata la sentenza per il figlio del boss della Comasina Davide Flachi e l'ex pugile (nonché concorrente dell'Isola dei Famosi) Franco Terlizzi, arrestati nell'ambito di una maxi operazione di contrasto alla ‘ndrangheta del Nord: il primo dovrà scontare una pena di 20 anni, mentre il secondo ha patteggiato una pena di soli 3 anni.

I capi d'accusa per il giovane boss del Milanese: associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e truffe assicurative. Con Flachi sono stati condannati anche il cugino Santo Crea (17 anni e 4 mesi) e Samuel Cimmarusti (18 anni).

Terlizzi, invece, è stato ritenuto dagli inquirenti prestanome di Davide Flachi, in quanto titolare fittizio di un negozio di articoli sportivi riconducibile alla famiglia mafiosa.

Chi è Davide Flachi, condannato a 20 anni

Davide Flachi, condannato oggi a 20 anni, è figlio dello storico boss della Comasina Pepè: a lui e alla sua alleanza di ‘ndrine nel Nord Milanese vennero imputati, tra gli altri gravissimi capi d'accusa, almeno una decina di omicidi.

Un lasciapassare importantissimo, per il figlio Davide, nell'universo della mala milanese. Hashish, marijuana, cocaina, armi ("I Kalashnikov me li porta un amico slavo"). Ma anche controllo del territorio, estorsioni e minacce, infiltrazioni nell'economia, riciclaggio di denaro sporco.

Le basi dell'associazione, un negozio di articoli sportivi e soprattutto l'officina di Cormano che gestiva insieme a Franco Terlizzi, pedina nel narcotraffico locale da quando faceva il buttafuori alla discoteca Hollywood.

L'ex pugile e naufrago Franco Terlizzi

Franco Terlizzi, 60 anni, è un ex pugile e personaggio televisivo, divenuto celebre in seguito alla partecipazione all'Isola dei Famosi nel 2018. Oggi è un personal trainer molto seguito sui social, dove condivide scatti mentre si allena e immagini e video girati insieme al figlio, Michael Gabriel Terlizzi, anche lui volto noto del piccolo schermo italiano. Fino alla condanna.