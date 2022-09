Il figlio di Franco Terlizzi difende il padre: “Non è coinvolto in attività illecite” Michael Terlizzi parla dopo l’arresto del padre Franco, accusato di aver fatto da prestanome al boss Davide Flachi. Per il figlio le accuse a carico dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sono totalmente infondate.

A cura di Fabio Pellaco

“Tutto ciò per cui mio padre è accusato non sta veramente né in cielo né in terra”. Sono queste le parole con cui Michael Terlizzi ha rotto il silenzio per difendere il padre Franco, arrestato nella giornata di ieri, martedì 6 settembre, nell'ambito di un'operazione contro la ‘ndrangheta condotta dalla Guardia di Finanza.

"Papà aveva delle frequentazioni"

Nell'intervista, rilasciata al settimanale Novella 2000, il figlio di Terlizzi si dice assolutamente convinto dell'innocenza del padre nei confronti dei fatti che gli sono contestati.

Non si tira però indietro nel sottolineare la posizione del padre sulla vicenda: "Capiremo cos’è realmente successo, anche se per noi quello che conta è sottolineare sin da ora che è vero, mio padre aveva delle frequentazioni, ma una cosa sono le amicizie e un'altra il coinvolgimento in attività illecite"

Arrestato in un'operazione delle Fiamme Gialle

Per l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, a cui pare che avessero anche proposto un altro reality, le manette erano scattate, in seguito alle indagini delle Fiamme Gialle, per presunte amicizie con personaggi legati alla malavita.

Quello di Franco Terlizzi non è l'unico nome ad essere coinvolto, ma nella lunga lista di arresti è quello che è subito balzato agli onori della cronaca per essere un volto noto della tv. L'avvocato Antonino Crea, che cura gli interessi di Terlizzi, è ora al lavoro per difendere il suo assistito.

L'arresto è stato un fulmine a ciel sereno che si è abbattuto sulla famiglia Terlizzi nella mattinata di martedì. Sempre secondo il figlio Michael, la vicenda avrebbe molto turbato il padre: "L'ho visto molto amareggiato per tutto quello che sta vivendo e per le fandonie raccontate dai giornali. Confidiamo comunque nella giustizia, che saprà dimostrare qual è la realtà".