Chi è Franco Terlizzi, ex concorrente dell’Isola coinvolto in un’operazione anti-‘ndrangheta Franco Terlizzi, ex pugile ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’operazione contro l’ndrangheta a Milano: partecipò al reality nel 2018 e alcuni episodi fecero chiacchierare molto.

A cura di Gaia Martino

Franco Terlizzi, personal trainer dei VIP ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi, è stato arrestato a Milano dopo le indagini coordinate dalla Dda: secondo quanto emerso sarebbe un prestanome del figlio di Pepè Flachi, boss della Comasina morto l'anno scorso. Ex pugile e pr della discoteca Hollywood, celebre locale milanese, approdò all’Isola dei famosi nel 2018 dopo aver battuto la concorrenza a Saranno Isolani, un reality nel reality durato una settimana circa e partito pochi giorni prima dell’inizio dell’avventura sull’Isola.

Chi è Franco Terlizzi

Franco Terlizzi, 60 anni, è nato il 7 marzo del 1962 a Bitonto ed è un ex pugile ed ex personaggio televisivo, grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi. Oggi è un personal trainer molto seguito sui social, dove condivide scatti mentre si allena e immagini e video girati insieme al figlio, Michael Gabriel Terlizzi, anche lui volto noto del piccolo schermo italiano per aver partecipato al Grande Fratello VIP. È sposato con Ketty, donna al suo fianco da oltre 30 anni e che volò in Honduras durante il programma per poterlo abbracciare. Oltre Michael hanno anche una figlia, Camilla.

La famiglia Terlizzi

Il percorso all'Isola dei Famosi nel 2018

Dopo aver battuto la concorrenza a Saranno Isolani, Franco Terlizzi ottenne il pass per accedere alla spiaggia hondureña insieme ai VIP. Il pugliese ha partecipato al reality nel 2018, divenendo uno dei protagonisti indiscussi dell'edizione – vinta da Nino Formicola – per i suoi continui scontri con gli altri concorrenti. In particolare ebbe un diverbio pesante con Amaurys Perez, poi fu accusato di aver rivolto parole gravi alle naufraghe Elena Morali e Rosa Perrotta. Fu costretto ad abbandonare il reality per controlli medici.

Quando fu accusato di essere omofobo

Franco Terlizzi dopo la sua partecipazione al programma Mediaset finì nuovamente al centro del dibattito per le accuse di Craih Warwick, suo ex compagno d'avventura all'Isola dei Famosi, che ospite di Verissimo raccontò di un episodio che fece scatenare la polemica: "Mi chiese "Sei gay?", io gli risposi "Sì", e lui mi disse "Schifo". Fu il figlio Michael a difenderlo in tv, spiegando che il sensitivo aveva strumentalizzato le parole del padre: lo definì "schifoso" per ragioni diverse legate alla convivenza in Honduras. Intervenne anche la moglie in quella occasione: "Conosco Franco da 35 anni, abbiamo cresciuto insieme i nostri figli insegnando loro ad amare le persone per la loro anima e non a giudicare per la loro preferenza sessuale e/o religiosa".