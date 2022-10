L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi torna in carcere: troppe violazioni ai domiciliari Il gip di Milano ha disposto il provvedimento a causa di “violazioni reiterate” dei domiciliari. Così, per l’ex pugile arrestato con l’accusa di essere stato il prestanome di un boss di ‘ndrangheta, tornano ad aprirsi le porte del carcere.

Torna in carcere l'ex pugile e concorrente dell'Isola dei Famosi Franco Terlizzi, 60 anni e una pesante accusa sulle spalle. Secondo la Guardia di Finanza, farebbe infatti parte degli ingranaggi che ruotano intorno a Davide Flachi, figlio dello storico boss della ‘ndrangheta in salsa meneghina Pepè: un prestanome per affari che riguardano traffico di droga, armi, denaro. In particolare, avrebbe gestito una carrozzeria di Cormano per conto di Flachi.

Tre giorni dopo l'arresto, a seguito dell'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano e della Guardia di Finanza di Milano e Pavia, venne posto ai domicilari. Ma ora, da quanto si apprende, il gip di Milano Livio Cristofano ha disposto l'aggravamento della misura cautelare per "violazioni reiterate" dei domiciliari. Così, per l'ex pugile, tornano ad aprirsi le porte del carcere.

La carrozzeria e il boss della ‘ndrangheta

"Tu non fai un cazzo e prendi il grano", si sente dire il boss durante un'intercettazione telefonica riportata negli atti della Procura, a proposito della carrozzeria al centro delle indagini. E ancora Davide Flachi, rivolgendosi a Franco Terlizzi: "Se tu sei in piedi è grazie a me. Qua se non ci sono io la baracca chiude, ma lo vuoi capire?".

I conti a fine mese della carrozzeria, infatti, sarebbero stati "arrotondati" da falsi incidenti e falsi risarcimenti. Ma non solo. Le indagini hanno permesso di risalire alle rotte degli stupefacenti e al mercato illegale di armi. In alcuni messaggi del 2021 tra Flachi e un componente del gruppo, in particolare, il boss aveva precisato: le armi "me le porta un mio amico slavo. Questo ci porta tutto quello che vogliamo, è un amico di mio padre".

Chi è Franco Terlizzi

Ex pugile e pr della discoteca Hollywood, celebre locale notturno milanese, approdò all’Isola dei Famosi nel 2018 dopo aver battuto la concorrenza a Saranno Isolani, un reality nel reality durato una settimana circa e partito pochi giorni prima dell’inizio dell’avventura sull’Isola. Gli affari con la ‘ndrangheta sarebbero iniziati poco dopo e, molto probabilmente, fino a poco tempo fa sono andati a gonfie vele – tanto che Terlizzi avrebbe rifiutato una seconda partecipazione all'Isola dei Famosi. Fino all'arresto, nel settembre del 2022.