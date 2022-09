Scarcerato l’ex naufrago dell’Isola Franco Terlizzi: è accusato di fare affari con la ‘ndrangheta Franco Terlizzi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi arrestato con l’accusa di essere stato il prestanome di un boss di ‘ndrangheta, è uscito dal carcere.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati disposti i domiciliari per Franco Terlizzi, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi arrestato con l'accusa di essere stato il prestanome di Davide Flachi, importante esponente di ‘ndrangheta in Lombardia. Terlizzi è uscito dal carcere di Monza dove era entrato tre giorni fa a seguito dell'operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. La decisione arriva dopo che il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza presentata dai difensori Marcello Perillo e Antonino Crea.