Fontana: “Presto si toglieranno i colori delle regioni” Il presidente della Lombardia ha ipotizzato che “presto ci saranno provvedimenti che reimposteranno il sistema” di suddivisione a colori delle regioni.

A cura di Francesco Loiacono

Il dibattito sul mantenimento o meno della distinzione delle regioni tra le varie fasce di rischio colorate è aperto ormai da tempo, soprattutto dopo che col Green pass le restrizioni sono legate più che altro allo status vaccinale dei singoli cittadini, più che sulla regione in cui vivono. A parlare del possibile superamento dei colori delle regioni è stato oggi il presidente della Lombardia, Attilio Fontana: "Presto si toglieranno i colori", ha detto il governatore leghista a margine di una conferenza stampa al Pirellone.

Fontana stava parlando del possibile passaggio della Lombardia in fascia bianca che potrebbe avvenire il prossimo lunedì 21 febbraio, qualora il monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità dovesse certificare il miglioramento dei parametri di riferimento: occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica e incidenza settimanale dei nuovi casi. D'altronde il presidente ha detto che è già una settimana che la Lombardia è formalmente in zona bianca, "nel senso che siamo scesi sotto il 10 per cento dell’occupazione delle rianimazioni, ma le differenze sono talmente tanto limitate che non ci si accorge degli eventuali passaggi".

Il miglioramento dei vari parametri relativi alla pandemia, in Lombardia così come nel resto d'Italia, potrebbe dunque spingere, secondo Fontana, a una revisione del sistema di classificazione del rischio delle diverse regioni. "Credo presto ci saranno provvedimenti che reimposteranno il sistema, valutando il fatto che il virus sta cambiando in modo sostanziale e quindi sta cambiando l'approccio che bisognerà avere nei confronti dello stesso", ha aggiunto Fontana.