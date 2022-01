Fontana: “Superare il sistema dei colori e concentrare tracciamento solo sui sintomatici” Il Governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, propone di superare il sistema a colori delle Regioni e di “concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologia”.

A cura di Ilaria Quattrone

"Superare il sistema dei colori, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologia": sarà questa la proposta che Regione Lombardia farà al Governo come spiegato dal Presidente Attilio Fontana a margine della riunione dei governatori che si è svolta a Roma. Proposte che Fontana aveva già avanzato la scorsa settimana.

Fontana: Consentire ai cittadini di tornare a vivere con più serenità

L'idea sembrerebbe avere anche l'approvazione degli altri colleghi presidenti: "La situazione epidemiologica è in netto miglioramento in tutto il Paese", spiega Fontana. Per questo motivo, il Governatore ritiene che sia necessario dare vita a un piano che possa consentire "ai nostri territori di riprendere e far correre l'economia e ai cittadini di tornare a vivere con più serenità". Per il presidente queste non devono essere le uniche regole a cambiare.

La proposta sulle scuole

Il Governatore sostiene infatti che hanno le norme relative al mondo scolastico debbano subire un mutamento: "Serve una semplificazione e soprattutto una continuità didattica per i ragazzi, per gli insegnanti e le famiglie". Fontana parla infatti di numerose segnalazioni" che arrivano da famiglie che lamentano, a causa delle regole complicate, di essere bloccate in casa. Non solo. Spesso queste norme sarebbero "attuate diversamente da dirigenti scolastici che faticano a raccapezzarsi". Anche in questo caso, secondo il Presidente è necessario concentrarsi "sugli studenti positivi sintomatici, soprattutto alla luce della protezione data dai vaccini".