Fontana: “È l’inizio della fine di questa maledetta pandemia” “È l’inizio della fine di questa maledetta pandemia”: a dirlo è il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, relativamente alla revoca dell’obbligo di mascherine all’aperto.

A cura di Ilaria Quattrone

Dalla giornata di oggi, venerdì 11 febbraio, è scattata anche in Lombardia la revoca dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Una decisione che, il presidente di Regione Attilio Fontana, ha definito: "L'inizio della fine di questa maledetta pandemia". Secondo il Governatore, la caduta di questo obbligo è il momento in cui l'impegno di tutti trova finalmente una risposta: "Un passo avanti grazie alle vaccinazioni visto che la Lombardia è la prima al mondo per terze dosi inoculate".

Moratti: La Lombardia è a un passo dalla zona bianca

I cittadini sono invitati a portare sempre con sé il dispositivo e di indossarla in caso di assembramenti e nei posti chiusi. Lo stesso ministero ha infatti specificato che è "uno dei mezzi più efficaci per proteggerci dal contagio dal Covid". Ieri l'assessora al Welfare e vicepresidente di Regione, Letizia Moratti, ha detto in un post su Twitter che la Lombardia è a un passo dalla zona bianca specificando che i parametri – che decretano il passaggio da una fascia all'altra – stanno migliorando.

I parametri

Per tornarvi infatti è necessario che la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti Covid sia uguale o inferiore al 10 per cento, quella dei posti letto occupati nei reparti di area medica sia uguale o inferiore al 15 per cento e che l'incidenza dei casi ogni centomila abitanti sia di 50. L'unico parametro da zona bianca è quello relativo alle terapie intensive: secondo i dati di Agenas, la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva è al 10 per cento. Notevole calo per i reparti ordinari, che scendono al 22 per cento. L'unico dato ancora da zona rossa è quello dell'incidenza che, seppur finalmente sotto i mille casi, è ancora a 637 ogni centomila abitanti.