Da oggi stop alla mascherina all’aperto anche in Lombardia Da oggi 11 febbraio in Lombardia e nel resto d’Italia non è più obbligatorio vestire la mascherina all’aperto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche in Lombardia, da oggi, venerdì 11 febbraio, è revocato l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Il Ministero della Salute, ricordando ieri il cambio di normativa, ha però sottolineato che il dispositivo di protezione individuale "è uno dei mezzi più efficaci per proteggerci dal contagio dal Covid-19". Per questo motivo, tutti i cittadini sono invitati a portarla con sé e indossarla in caso di assembramenti, nei posti chiusi e dove è prevista da norme e linee guida.

L'annuncio della Moratti: Zona bianca a un passo per la Lombardia

L'allentamento delle misure, per la Lombardia, potrebbe proseguire la prossima settimana o quella subito successiva. Come annunciato dall'assessore al Welfare e vice presidente della Regione Letizia Moratti con un post su Facebook, la regione governata da Attilio Fontana è "a un passo dalla zona bianca". La Lombardia è in zona gialla dal 3 gennaio. Nel suo post, la Moratti ha aggiunto che i parametri che devono rientrare per il passaggio di fascia stanno man mano calando.

Migliorano i parametri e la pressione sugli ospedali

"Il primo sotto il quale rientrare, quello del 10 per cento dell'occupazione delle terapie intensive, è vicinissimo", ha scritto la vice presidente della Regione, per poi aggiungere al momento "nelle terapie intensive lombarde 182 pazienti ricoverati, a fronte di un valore soglia di 181". Inoltre, "il calo del 20 per cento dei ricoverati nell'ultima settimana e del 36 per cento dell'incidenza dei contagi ci annuncia una primavera più positiva rispetto a quella dell'anno passato". Il passaggio in zona bianca potrebbe avvenire lunedì 21 febbraio.