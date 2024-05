Finiscono con l’auto nel lago di Varese, riescono a uscire dall’abitacolo e nuotare fino a riva

video suggerito

Due ragazzi sono finiti con l'auto nel lago di Varese, ma sono comunque riusciti a salvarsi. Non hanno riportato traumi per l'incidente.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Nella notta fra sabato 18 e domenica 19 maggio, due ragazzi a bordo di un'auto hanno perso il controllo della vettura e sono finiti nel lago di Varese. Nonostante la pressione esercitata dall'acqua sulle portiere, i due giovani sono comunque riusciti a uscire autonomamente dall'abitacolo e poi a nuotare fino a riva. Così si sono salvati da quello che poteva essere un tragico incidente.

Erano circa le 4 di questa mattina quando un'auto che percorreva la statale 61 è improvvisamente uscita fuori strada ed è finita nelle acqua del lago di Varese. A bordo c'erano un ragazza di 22 anni e un ragazzo di 23. I due hanno fortunatamente trovato il modo per abbandonare l'abitacolo prima di restare incastrati. Poi hanno nuotato per arrivare a riva.

L'Agenzia regionale di emergenza e urgenza ha comunque inviato sul posto due ambulanze e il personale sanitario ha ritenuto opportuno portare i due ragazzi in ospedale per migliori accertamenti, anche se le loro condizioni di salute apparivano buone. Anche in pronto soccorso i medici hanno confermato che non hanno avuto traumi particolari a causa dell'incidente.

Nel frattempo sono sopraggiunte anche un'autopompa e un'autogru dei Vigili dell fuoco di Varese e i sommozzatori di Milano per recuperare l'auto, che era finita a circa sei metri di profondità. Le operazioni si sono concluse intorno alle 10,30 di questa mattina. Ma fortunatamente questa storia, che poteva essere tragica, si è conclusa nel migliore dei modi.