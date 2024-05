video suggerito

Incidente a Origgio, auto si incastra sotto un tir: morto un ragazzo di 24 anni Grave incidente ieri poco prima delle 22 lungo il tratto dell'autostrada A9 dei Laghi tra il bivio A8 e A9 in direzione Como, all'altezza di Origgio, provincia di Varese.

Foto di repertorio

Grave incidente ieri giovedì 23 maggio poco prima delle 22 lungo il tratto dell'autostrada A9 dei Laghi tra il bivio A8 e A9 in direzione Como, all'altezza di Origgio, in provincia di Varese. Tragico il bilancio: un ragazzo di 24 anni, a bordo dell'autovettura coinvolta, è morto sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, per ragioni ancora da chiarire un'automobile con targa svizzera avrebbe tamponato un camion fermo a bordo strada, incastrandosi tra le ruote. Immediati i soccorsi, con la corsa del 118, degli agenti della polizia stradale e dei vigili del fuoco di Varese. È stata allertata anche l'Ats di Novate. Tra le cause del violento impatto, non si esclude un colpo di sonno o un improvviso malore da parte dell'automobilista.

La situazione è apparsa sin da subito gravissima, tanto che l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso. Ma per il giovane a bordo dell'automobile non c'era più niente da fare: il 24enne era già deceduto all'arrivo dei sanitari sul luogo dello schianto.