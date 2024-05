video suggerito

Incidente sull’autostrada A9, morto l’11enne rimasto coinvolto nello schianto: donati gli organi È morto il ragazzino di undici anni che era rimasto coinvolto, con la sua famiglia, in un incidente sull’autostrada A9 nel tratto di Fino Morasco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto il bambino di undici anni che venerdì 10 maggio è rimasto coinvolto nell'incidente tra due automobili sull'autostrada A9 Lainate Como Chiasso, tra Lomazzo e Fino Mornasco. Il piccolo era stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un elicottero e versava in condizioni gravissime. Purtroppo ieri è arrivata la notizia del decesso: i genitori hanno deciso di donare i suoi organi.

Il ragazzino viveva in Belgio con i genitori e la sorella di sedici anni. Tutti sono nati in Moldavia e avevano un passaporto romeno. Il 10 maggio erano in viaggio verso la Svizzera. Con loro c'erano anche alcuni parenti su un'altra automobile. I quattro si trovavano su una Mercedes quando, sull'autostrada A9, il padre – alla guida del veicolo – avrebbe azzardato una manovra. Un'altra automobile si è trovato la Mercedes davanti e il conducente non sarebbe riuscito a evitarlo. L'impatto è stato molto violento.

Gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per salvarlo, ma non è stato possibile. Dopo giorni in ospedale, ieri è purtroppo deceduto.

Oltre all'undicenne, sono finiti in ospedale mamma, padre e sorella. La prima è stata anche le ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Era ricoverata a Como, ma è stata trasferita a Bergamo. Feriti in modo lieve sia la sedicenne, anche lei prima a Como e poi a Bergamo, che il padre. Nel frattempo la Procura di Como, coordinata dal magistrato Michele Pecoraro, ha aperto un'indagine.

L'accusa è di omicidio stradale. Gli inquirenti dovranno appurare le responsabilità dei due conducenti.