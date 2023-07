Figlio di una paziente aggredisce un medico del Policlinico di Milano e gli frattura la gamba in 3 punti Un medico del Policlinico di Milano è stato aggredito dal figlio di una paziente nel pomeriggio del 19 luglio. L’uomo gli sarebbe balzato addosso fratturandogli il femore in 3 punti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Ieri pomeriggio, mercoledì 19 luglio, durante l'orario visite al Policlinico di Milano, un medico è stato aggredito prima verbalmente poi anche fisicamente dal figlio di una paziente. Per motivi ancora da chiarire, l'uomo avrebbe iniziato a insultare il dottore e, dopo averlo gettato a terra, gli sarebbe balzato addosso. Il medico ha riportato una frattura scomposta al femore e rischia lesioni gravi nonostante l'operazione chirurgica alla quale è già stato sottoposto.

Gli insulti e l'aggressione

L'aggressione si è verificata nel tardo pomeriggio del 19 luglio. Non è ancora chiaro il motivo, ma all'improvviso il figlio di una donna ricoverata al Policlinico avrebbe dato in escandescenze prendendosela con il medico.

Dagli insulti, in poco tempo l'uomo è passato alle mani scaraventando il dottore a terra e balzandogli addosso. Allertato il servizio d'emergenza interno dell'ospedale, la vittima è stata portata subito in pronto soccorso. Da un primo esame è emerso che il femore del medico si era spezzato in tre punti, provocando una frattura scomposta.

L'operazione chirurgica e l'intervento dei carabinieri

Per questo motivo, è stato portato subito in sala operatoria dove i colleghi hanno tentato di contenere i danni. Il dottore rischia comunque gravi lesioni alla gamba. Nel frattempo, sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile.

Da quanto è emerso, pare che l'aggressore soffra di disturbi psichici. Ora si attende di capire se la vittima dell'aggressione sporgerà o meno denuncia per quanto accaduto.