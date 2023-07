Figlio di una paziente prende a calci un medico in ospedale: arrestato, è ai domiciliari Nella serata di ieri martedì 25 luglio i carabinieri hanno arrestato l’uomo che lo scorso 19 luglio ha perso a calci un medico dell’ospedale Policlinico di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

È stato arrestato l'uomo che lo scorso 19 luglio ha perso a calci un medico dell’ospedale Policlinico di Milano. Il sanitario, ovvero il direttore medico di presidio di 33 anni, dall'aggressione aveva riportato una ferita al femore alla gamba destra. L'aggressore, un uomo invalido al 100 per cento e in cura presso il CPS di Monza per disturbi del comportamento, era stato già fermato in sicurezza dai carabinieri subito dopo i fatti quando era ancora in ospedale. Nella serata di ieri martedì 25 luglio invece è scattato l'arresto: l'indagato è un uomo di 56 anni e si trova ora ai domiciliari.

Medico prima insultato e poi picchiato

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il medico era stato aggredito dal 56enne, nonché figlio di una paziente. L'arrestato avrebbe prima iniziato a insultare il dottore e, dopo averlo gettato a terra, gli sarebbe balzato addosso. Non è ancora chiaro il motivo dell'aggressione: si sa solo che figlio di una donna ricoverata al Policlinico ha iniziato a prendersela con il medico. Il sanitario era stato poi soccorso e portato subito in sala operatoria dove i colleghi hanno tentato di contenere i danni. Fortunatamente il medico si è ripreso e per il 56enne sono scattati i domiciliari.