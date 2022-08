Fa un’immersione e poi ha un malore, morta una donna di 54 anni: era una sub esperta Una sub esperta di 54 anni, residente a Milano, è morta mentre si trovava in vacanza in Sardegna: si è sentita male dopo un’immersione.

A cura di Ilaria Quattrone

Prima l'immersione e poi il malore: è quanto accaduto nella giornata di oggi, martedì 30 agosto, a Villasimius, località della Sardegna, dove è deceduta una donna di 54 anni. In base alle prime notizie circolate, sembrerebbe che la 54enne fosse una sub esperta. Sul caso indaga la Procura di Cagliari che ha deciso di disporre l'autopsia.

La vittima si trovava in Sardegna con la famiglia

La vittima era originaria di Desio, comune in provincia di Monza e Brianza, ma era residente a Milano. Si trovava in vacanza in Sardegna con la famiglia. Essendo una sub esperta – sembrerebbe avesse all'attivo oltre duecento immersioni – la 54enne avrebbe deciso di approfittare della stupenda località per fare un'altra immersione: si sarebbe infatti aggregata a un gruppo di sub che si sarebbe immersi con le bombole vicino all'Isola dei Cavoli.

Si sarebbe sentita male sul gommone di appoggio

Non appena è risalita sul gommone di appoggio, si sarebbe sentita male. Il personale del diving si è attivato immediatamente a soccorrerla dopodiché è stato allertato il 118. È quindi arrivata una motovedetta della Guardia costiera che ha trasportato la 54enne a riva dove ad attenderla c'erano i medici e i paramedici con un elicottero.

Inutili i tentativi per rianimarla: è morta poco dopo l'arrivo del 118

Purtroppo però, dopo oltre un'ora di tentativi, per la donna non c'è stato nulla da fare: gli operatori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Della sua morte è stata informata la Procura di Cagliari che ha deciso di disporre l'autopsia, che sarà effettuata dopodomani, per accertare le cause della morte.