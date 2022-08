Travolta da un’auto dopo essere caduta da uno scooter: morta una donna di 44 anni Una donna di 44 anni è morta in provincia di Milano a causa di un terribile incidente: lo scooter sul quale viaggiava è stato investito da un’auto. Dopo essere caduta, la donna è stata travolta da un altro veicolo che in quel momento stava percorrendo la strada.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 22 agosto, dove sulla Tangenziale Ovest di Milano si è verificato un altro incidente stradare. A perdere la vita è una donna di quarantaquattro anni, di cui non si conoscono le generalità, che si trovava in sella a uno scooter e che, dopo essere caduta, è stata travolta da un'auto. Ferito in modo lieve, il ragazzo di trent'anni che si trovava con lei sul mezzo.

La dinamica dell'incidente

A causa dell'incidente, che è avvenuto intorno alle 11, si sono registrate code lunghe cinque chilometri. In particolare modo, il traffico rallentato è stato registrato tra le uscite di Settimo Milanese/Milano San Siro e sulla strada provinciale Sp59 Corsico/Gaggiano.

Lo scooter si è prima scontrato con un'auto: i due passeggeri sono quindi caduti dal mezzo e la donna è stata poi investita da un veicolo che stava sopraggiungendo proprio in quel momento.

Il trentenne trasferito in ospedale: è ferito lievemente

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di quattro ambulanze e un'automedica. Nonostante il tempestivo intervento, per la donna non c'è stato nulla da fare: gli operatori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Il trentenne che, stando alle prime informazioni, guidava lo scooter è stato trasferito all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Assago, che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda, e i vigili del fuoco.