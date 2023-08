Fa un bagno nelle acque del lago di Varese: uomo di 57 anni muore annegato A Varese un uomo di 57 anni è morto annegato: il 57enne è stato recuperato dai vigili del fuoco, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, martedì 22 agosto, un uomo di 57 anni è morto annegato nelle acque del lago di Varese. Il 57enne si trovava precisamente nella località di Gavirate. Sulla base delle prime ricostruzioni, sembrerebbe che – durante un bagno – abbia avuto un malore. Per lui non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

La dinamica dell'incidente

Sono ancora poche le informazioni relative a queste incidente. Sembrerebbe che il 57enne si sia tuffato nelle acque del lago. A un certo punto, avrebbe avuto un malore. Le persone che erano presenti si sono resi conto che il 57enne stava annaspando e hanno così chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono così arrivate ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco.

I sommozzatori hanno riportato il corpo a riva

Tra i primi ad arrivare c'erano i vigili del fuoco inviati dal comando provinciale di Varese. È arrivata una squadra del distaccamento di Ispra e alcuni aerosoccorritori del reparto volo Lombardia che si trovavano a bordo dell'elicottero Drago 81. I sommozzatori si sono messi subito alla ricerca del disperso. Dopo pochi minuti, sono riusciti a recuperare l'uomo e portarlo a riva.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Ad attenderli c'erano i medici e i paramedici del 118 che sono stati inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) a bordo di un'ambulanza e un'auto medica. Purtroppo però nonostante i tentativi degli operatori sanitari di rianimarlo, per l'uomo – di cui al momento non è stata diffusa l'identità – non c'è stato nulla da fare.