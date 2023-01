Entra nel negozio dell’ex moglie e accoltella il nuovo compagno: arrestato Un uomo di cinquant’anni ha accoltellato il nuovo compagno dell’ex moglie: è successo in provincia di Brescia. Per anni la donna aveva presentato richieste di separazione e denunce, ma invano.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha accoltellato il nuovo compagno dell'ex moglie che ha cercato di difendersi con una sedia: è questa l'accusa rivolta a un uomo di cinquant'anni che è stato arrestato a Rezzato (Brescia). Stando a quanto riportato dal quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", la donna era vittima di violenze verbali e fisiche da diversi anni. Aveva presentato alcune denunce e richieste di separazione che poi aveva ritirato per i figli.

Il tentato omicidio si è verificato nella serata di martedì 17 gennaio in via De Gasperi e oggi il cinquantenne sarà interrogato. È stata la donna stessa a raccontare quanto accaduto e descrivere il contesto in cui è stata costretta a vivere per anni. Giulia è proprietaria di una sartoria e per anni è stata vittima di minacce e maltrattamenti.

Le richieste di separazione e le denunce

Aveva provato a chiedere la separazione, presentando richiesta tramite un avvocato, già nel 2017: aveva cercato di spiegare al marito di non voler stare con un uomo aggressivo. Nei mesi successivi, ha però ritrattato la sua decisione per amore dei due figli. Le violenze sono però continuate tanto da spingere la 42enne a presentare due denunce ai carabinieri.

Nonostante questo però, il marito ha continuato a essere aggressivo. Negli ultimi mesi, era arrivato un nuovo compagno che aveva iniziato ad aiutarla in negozio. Stava quindi piano piano cercando di riprendere in mano la sua vita. Questo spiraglio di normalità è stato però distrutto, ancora una volta, dall'ex marito che martedì sera è entrato nel negozio mentre i due stavano abbassando le serrande.

Il cinquantenne ha infatti estratto un coltello e ha iniziato a colpire il nuovo compagno che si è difeso con una sedia: adesso è ricoverato agli Spedali Civili di Brescia e per fortuna non verserebbe in gravi condizioni.