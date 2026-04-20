Avvocata condannata per stalking verso l’ex e sua moglie: è accusata di atti persecutori anche da Roberta Bruzzone

Il Tribunale di Brescia ha condannato in primo grado l’avvocata Maria Antonietta Labianca (conosciuta come Antonella Labianca) per stalking nei confronti dell’ex marito e della sua nuova moglie. Labianca è accusata per atti persecutori anche dalla criminologa Roberta Bruzzone che a Fanpage.it ha definito questa sentenza “molto importante”.

in foto Roberta Bruzzone

Un'avvocata impegnata da sempre nella lotta alle violenze di genere è stata condannata, in primo grado, a 1 anno e due mesi di reclusione dal Tribunale di Brescia per stalking nei confronti dell'ex marito e della sua attuale moglie. Il giudice le ha però subordinato la sospensione della pena all'obbligo di seguire un percorso di recupero presso un centro antiviolenza.

A finire dall'altra parte del banco è l'avvocata Maria Antonietta Rita Labianca (conosciuta come Antonella Labianca), 59 anni, iscritta al Foro di Bari, e attualmente sotto processo nel tribunale di Roma per atti persecutori anche nei confronti della nota criminologa Roberta Bruzzone.

Bruzzone – chiamata come testimone nel processo di Brescia a favore della persone offese, in quanto a conoscenza dei fatti e delle persone coinvolte – a Fanpage.it ha commentato la sentenza nei confronti di Labianca come "molto importante".

Si tratterebbe, dice Bruzzone, "di un primo vaglio dibattimentale di condotte veramente esasperate che hanno di fatto comportato un'angoscia crescente a carico delle persone offese. Questa prima sentenza bresciana in qualche modo ci conferma che effettivamente quello che è successo è gravissimo e lo è ancor di più se si considera il particolare ruolo professionale che ricopre l'avvocata Labianca, ruolo di cui, dal mio punto di vista – e a quanto emerge anche da quello del giudice – in qualche modo ha approfittato per portare avanti la sua condotta persecutoria".

Secondo quanto si apprende dalle carte processuali – che Fanpage.it ha avuto modo di visionare – l'avvocata Labianca a partire dal 2017 circa si sarebbe resa responsabile di pesanti vessazioni, pedinamenti, diffamazioni nei confronti dell'ex marito e della sua nuova compagna (poi diventata moglie) dopo che l'uomo le aveva chiesto la separazione.

Labianca si sarebbe appostata più volte sotto casa dell'ex marito, lo avrebbe insultato e gli avrebbe sputato addosso. Una volta gli avrebbe lasciato davanti alla porta un sacco nero della spazzatura con le sue cose dentro e gli avrebbe anche inviato una foto in cui si ritraeva mentre imbracciava un fucile. In più occasioni avrebbe telefonato, minacciato, offeso e molestato la coppia. Gli atteggiamenti di Labianca sarebbero stati talmente pesanti e gravi da costringere i due a trasferirsi "da Gargnano, in provincia di Brescia, alla Toscana", come ha spiegato a Fanpage.it la nuova compagna dell'uomo.

"Ho conosciuto Labianca durante un mio corso di formazione. Nel tempo siamo diventate amiche e in diverse circostanze abbiamo anche svolto alcune collaborazioni insieme. All'epoca frequentava un uomo con il quale si sarebbe poi sposata. Io sono stata anche sua testimone di nozze. Pochi mesi dopo il matrimonio però, avvenuto a marzo 2015, il rapporto tra Labianca e il marito ha iniziato a incrinarsi. A dicembre dello stesso anno la situazione tra i due era già ingestibile. Ho consigliato loro di prendersi del tempo, cercando di stemperare gli animi, e nel caso in cui le cose non fossero migliorate, di lasciarsi. Ero in rapporti di amicizia con entrambi", ha raccontato sempre Bruzzone a Fanpage.it spiegando il rapporto che la lega alla coppia e soprattutto all'avvocata Labianca.

"Per due anni circa li ho persi di vista, poi nell'estate 2018 sono stata contattata dal marito di Labianca, A.N., che mi ha raccontato di un rapporto con la moglie completamente alla deriva. La storia tra i due era finita da tempo ma Labianca non l'accettava, così avrebbe iniziato a tormentare, stalkerare e prendere di mira l'uomo e la sua nuova compagna. A quel punto consiglio a lui di denunciare Labianca per evidenti atti persecutori. E quando Labianca scopre che il suggerimento della denuncia è arrivato da parte mia, se l'è presa anche con me. E da lì è cominciata una serie di condotte persecutorie nei miei confronti, gravissime, che hanno portato a due rinvii a giudizio, a suo carico, e alla riunione di entrambi i procedimenti, in un unico processo, che si sta celebrando al momento a Roma", ha concluso Bruzzone a Fanpage.it.