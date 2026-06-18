Entra in casa per rubare e tenta di violentare una 23enne in giardino: lei si salva solo grazie all’arrivo dei vicini

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 18, a Ponteranica, piccolo comune in provincia di Bergamo. L’uomo è stato arrestato.

Foto di repertorio

Paura e shock nella Bergamasca. Un uomo – di cui ancora non si conoscono le generalità – oggi, giovedì 18 giugno, avrebbe sfondato una porta a vetri per poi introdursi di nascosto in una abitazione dove una ragazza di 23 anni si stava preparando per fare la doccia. Stando a quanto si apprende, l'uomo avrebbe prima aggredito la giovane per poi trascinarla in giardino e tentare di violentarla.

L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, a Ponteranica, piccolo comune in provincia di Bergamo.

La giovane sarebbe stata salvata solo grazie all'intervento dei vicini di casa, che hanno sentito le sue urla e si sono precipitati nel giardino in cui si stava consumando l'aggressione. C'è chi ha chiamato subito il 112 e chi invece nel frattempo ha malmenato l'aggressore tentando di bloccarlo.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione di servizio che hanno individuato l'uomo – armato di coltellino – lo hanno arrestato e portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso. I militari ora sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.

La ragazza invece è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale in stato di shock. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato una ferita da taglio ad una gamba.

Fabrizio Cornaro, padre della giovane, ha raccontato a Bergamo Corriere che né lui né la figlia avevamo mai visto prima l'aggressore.