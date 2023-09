Entra all’Esselunga per rubare, ladro prende a morsi la vigilante che prova a fermarlo Ha provato a uscire dall’Esselunga di viale Umbria a Milano senza pagare alcune confezioni di carne. Un 36enne è stato arrestato con l’accusa di rapina impropria: ha morso la mano dell’addetta alla sicurezza che ha tentato di bloccarlo.

A cura di Fabio Pellaco

Immagine di repertorio

Un uomo di 36 anni è stato arrestato il 25 settembre con l'accusa di rapina impropria in un supermercato Esselunga di Milano. Ha provato a rubare delle confezioni di carne all'interno del market e una volta scoperto ha preso a morsi un'addetta alla sicurezza che tentava di fermarlo.

Tenta di rubare la carne all'Esselunga

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 25 settembre all'interno del supermercato Esselunga di viale Umbria, zona Sud-Est della città di Milano. Intorno alle 17 l'uomo, un cittadino italiano con precedenti, è entrato all'interno del negozio e si è avvicinato ai banchi frigo del reparto macelleria dove si trova la carne già confezionata.

Dopo aver preso alcune confezioni si è diretto verso le casse self service per il pagamento automatico della spesa. Al momento di scannerizzare tutti gli articoli ha passato sul lettore solo un flacone di detersivo per lavastoviglie. Poi ha cercato di superare la barriera delle casse senza pagare il resto della merce.

L'uomo ha preso a morsi un'addetta alla sicurezza

I movimenti del 36enne sono stati notati dall'addetta alla sicurezza in servizio all'interno del negozio, una donna di 31 anni. Prima ha allertato al Polizia e poi si è avvicinata all'uomo. Lui ha tentato di scappare, ma è stato bloccato dalla vigilante e nel tentativo di divincolarsi l'ha morsa a una mano.

Il ladro è stato fermato dalla Polizia che lo ha arrestato con l'accusa di rapina impropria. La vigilante è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale Gaetano Pini dove ha ricevuto le cure dei medici prima di essere dimessa con una prognosi di 15 giorni.