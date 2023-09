Due poliziotti fermano un uomo davanti alla stazione, lui li prende a morsi: ricoverati in ospedale Due agenti della Polizia Locale di Brescia sono stati aggrediti a morsi da un uomo che tentava di sfuggire a un controllo. Dopo l’arresto è stato condotto in carcere. In passato si era reso responsabile di aggressione analoga nei confronti di un carabiniere.

Un uomo ha aggredito a morsi due agenti della Polizia Locale vicino alla stazione di Brescia. Era stato avvicinato per un normale controllo, ma si è scagliato contro i poliziotti rimediando una condanna per aggressione. Adesso si trova in carcere in attesa del processo.

Prende a morsi due agenti davanti alla stazione di Brescia

Il fatto è accaduto qualche giorno fa nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia. L'uomo, di nazionalità straniera, è stato fermato per un controllo da una pattuglia della Polizia Locale, ma ha reagito con violenza alla richiesta degli agenti prendendoli a morsi.

I poliziotti hanno faticato a immobilizzare l'uomo che non voleva sentire ragioni e continuava ad aggredirli. Dopodiché per lui sono scattate le manette: è stato accompagnato al Comando locale della Polizia e arrestato. Gli inquirenti hanno effettuato le verifiche di rito dalle quali è emerso che l'uomo aveva avuto precedenti analoghi. In passato aveva già aggredito un carabiniere che lo aveva fermato per identificarlo. Anche in quel caso il malcapitato militare era stato colpito a morsi.

L'uomo si trova in carcere in attesa del processo

L'aggressore è stato processato per direttissima perché colto in flagranza di reato. Il giudice ha deciso per la convalida del fermo anche considerando i precedenti a suo carico. L'uomo si trova attualmente in carcere in attesa del processo. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 28 novembre, giorno in cui l'uomo dovrà presentarsi in Tribunale per rispondere delle accuse che gli vengono contestati.

Gli agenti che sono rimasti vittime della furia dell'uomo sono stati medicati in ospedale. I medici che li hanno presi in cura hanno emesso una prognosi di qualche giorno. Terminato il periodo di riposo potranno tornare regolarmente in servizio.