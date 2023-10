Trenta ragazzi si prendono a botte davanti alla stazione di Brescia, un giovane ricoverato in ospedale Un gruppo di trenta ragazzi si è radunato davanti alla stazione di Brescia per partecipare a una rissa. Un giovane è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118 che lo ha trasferito in ospedale in codice giallo.

A cura di Fabio Pellaco

Si sono dati appuntamento nei pressi della stazione dei treni di Brescia e hanno iniziato a picchiarsi. Sarebbero una trentina i ragazzi che hanno partecipato alla rissa scoppiata nel tardo pomeriggio del 3 ottobre. All'arrivo della Polizia i giovani si sono dileguati in fretta lasciando un ferito a terra. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'identità di tutti coloro che hanno preso parte alla maxi rissa.

Una rissa davanti alla stazione di Brescia

I fatti risalgono a martedì 3 ottobre. Intorno alle 18 un gruppo di ragazzi, si stima una trentina di persone tra cui alcuni minorenni, si è radunato nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia per quello che sembra essere un regolamento di conti tra bande rivali.

I giovani hanno iniziato una maxi rissa con spintoni, sberle, calci e pugni. La lite si è poi spostata dal piazzale della stazione verso via Vincenzo Foppa e via XX Settembre. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei passanti che si sono rifugiati all'interno dei negozi e hanno contattato il Numero unico per le emergenze dando l'allarme.

Leggi anche Fa un incidente in monopattino: 18enne muore dopo sette giorni di agonia

Intorno alle 18.30 sono intervenute le prime pattuglie della Polizia Locale e le volanti della Polizia di Stato. Alla vista degli agenti i ragazzi si sono dileguati in breve tempo facendo perdere le proprie tracce tra le strade del centro. Alcuni sono stati bloccati dai poliziotti che hanno proceduto a identificarli e hanno ascoltato la loro versione dei fatti.

Un ragazzo è rimasto ferito nella rissa

Nel parapiglia un giovane è rimasto a terra ferito. Sul posto è intervenuta un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. I soccorritori gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasferito al pronto soccorso della Poliambulanza di Brescia. È stato ricoverato in codice giallo e anche lui è ascoltato dagli agenti che stanno proseguendo le indagini.