Accoltellato in centro a Brescia un ragazzo di 28 anni: ricoverato in ospedale con ferite alla gola Nella mattinata di oggi un ragazzo di 28 anni è stato aiutato da una volante della Questura di Brescia dopo essere stato accoltellato alla gola. Ora è ricoverato in ospedale.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre, un ragazzo di 28 anni è stato colpito al collo con un'arma da taglio mentre camminava per il centro di Brescia. Immediatamente è intervenuta sul posto una volante della Polizia di Stato, che ha chiamato il 118. Il giovane è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Civile di Brescia per poter ricevere le cure necessarie, ma non risulta in pericolo di vita. Intanto gli agenti stanno tentando di ricostruire l'accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.

L'aggressione in centro a Brescia

Poco dopo le 12 di oggi, una telefonata al 113 avvisava della presenza in centro a Brescia di un uomo, apparentemente di origini straniere, con una ferita grondante sangue al collo. Dalla centrale operativa veniva immediatamente diramata la segnalazione a tutte le volanti e una di queste, che stava transitando in via Vittorio Emanuele II, ha scorto sul marciapiede il ragazzo ferito. Subito si è fermata per prestare soccorso e chiamare il numero dell'agenzia Regione di Emergenza e Urgenza.

Quando sono arrivati sul posto i sanitari del 118 hanno rinvenuto il ragazzo con una profonda ferita di arma bianca al collo. Non è ancora chiaro se sia stata provocata da un coltello o da un coccio di bottiglia. Quindi hanno immediatamente trasportato il ragazzo all'Ospedale Civile di Brescia. Qui è stato visitato dai medici del pronto soccorso che non hanno ritenuto critiche le sue condizioni e l0 hanno ricoverato in codice in giallo.

Le indagini della Polizia

Immediatamente sono anche partite le indagini della Polizia di Stato. Sul luogo del delitto sono, infatti, arrivate altre due volanti: una della Questura e l'altra dal commissariato Carmine, competente su quella zona. Inoltre sono sopraggiunti anche gli operatori della Polizia scientifica per repertare qualsiasi elemento possa essere utile a individuare l'aggressore, mentre gli agenti delle volanti interrogavano i testimoni.