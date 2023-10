Si finge tecnico del Comune ed entra in casa per rubare gioielli, ma viene smascherato da una 94enne Un 35enne è riuscito a entrare in una villa a Varese fingendo di essere un tecnico del Comune. La 94enne parente della vittima, però, è riuscita smascherarlo prima che potesse rubare i gioielli.

A cura di Enrico Spaccini

Una 94enne è riuscita a sventare un tentativo di furto che stava avvenendo in casa sua ai danni di un parente. L'anziana, che vive in una villa nel quartiere Bobbiate di Varese, ha smascherato un 35enne che si era introdotto fingendosi un tecnico dell'acquedotto con l'intento di rubare i gioielli. L'uomo è stato poi mandato via e il suo identikit è stato fatto girare tra i gruppi social della zona.

La preparazione della truffa

Erano circa le 9:30 di sabato mattina, 14 ottobre, quando un uomo si è presentato davanti al cancello di una villa in via Perla. "Sono dell’acquedotto e sono stato inviato dal Comune", si è presentato al citofono, "ci sono problemi in questa via, anche la sua vicina, due case più in là, mi ha aperto, devo controllare il contatore e i rubinetti".

Il truffatore, come spiegato da La Prealpina, quel giorno aveva deciso di prendere di mira una persona nota in città. Per far andare il colpo a buon fine, si era preparato studiando le abitudini della famiglia della vittima. Ha detto di aver visto sua moglie fare colazione con le amiche in piazza e gli ha chiesto di salutare il figlio a nome suo, dato che si conoscono bene.

Convintosi della bontà delle intenzioni del tecnico, il padrone di casa è sceso in giardino e lo ha fatto entrare. Una volta dentro, lo ha accompagnato al bagno del pian terreno per un controllo. Il 35enne, però, quando ha aperto il rubinetto ha fatto scoppiare un petardo e ha usato uno strano spray.

L'intuizione della 94enne

Dopodiché al padrone di casa, intontito dal fumo e dello scoppio, ha detto che nelle tubature c'era mercurio e che quindi doveva andare a prendere i gioielli e metterli nel frigo, altrimenti ne sarebbero stati contaminati. Inoltre, non doveva toccare il cellulare perché avrebbe potuto scoppiare da un momento all'altro.

A quel punto, l'ignara vittima ha accompagnato il finto tecnico al piano superiore, ma è in quel momento che si sono imbattuti nell'anziana parente del proprietario di casa. Lo sconosciuto ha chiesto alla 94enne di scendere disotto per firmare alcuni documenti ma, insospettita, l'anziana gli ha chiesto di mostrarle il tesserino.

Con quella semplice richiesta, il 35enne si è sentito con le spalle al muro, non potendo mostrare alcunché. Così, il proprietario di casa lo ha preso per un braccio e lo ha sbattuto fuori. Il finto tecnico, però, è riuscito ad allontanarsi su un'utilitaria bianca prima che arrivasse la polizia.