Aggredisce la compagna e prende a morsi un carabiniere durante i festeggiamenti di un battesimo: arrestato Un uomo è finito in manette per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: i carabinieri sono intervenuti alla festa di un battesimo perché un invitato ha aggredito la compagna. L’uomo ha poi preso a morsi un militare.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima tirato addosso una sedia alla compagna poi, una volta arrivati i carabinieri sul posto, ha morso un militare al braccio. Tutto è accaduto in un ristorante veneto di Badia Calavena, in provincia di Verona. durante i festeggiamenti di un battesimo. Alla fine in manette è finito un uomo di Mantova.

La dinamica dell'aggressione durante i festeggiamenti

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, durante la festa tra un uomo e la compagna, entrambi invitati al battesimo, è scoppiato un violento diverbio: l'arrestato, in evidente stato di ubriachezza, ha spintonato la donna e le ha tirato addosso una sedia. Gli altri festeggiati e clienti del locali hanno iniziato a preoccuparsi perché l'uomo ha iniziato a urlare. Sono stati subito allertati i carabinieri che giunti sul luogo del battesimo hanno cercato di braccare l'uomo: questo ha provato a sfuggire alla loro presa e ha morso a un braccio uno dei militari.

Arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

Pochi secondi dopo per l'uomo sono scattate le manette per l'accusa di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. È stato possibile fermarlo solo grazia all'intervento di una seconda pattuglia della Compagnia di San Bonifacio. Il carabiniere e la donna sono stati medicati sul posto, non sono in gravi condizioni. L'arrestato ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.