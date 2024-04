La accusa di averlo tradito, la aggredisce e la rapina in un parcheggio: fermato il compagno 24enne

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di giovedì 18 aprile una ragazza di 22 anni è stata aggredita dal compagno che l'ha anche rapinata. L'escalation si è verificata a Nuvolera, comune che si trova in provincia di Brescia. Stando a quanto hanno ricostruito le forze dell'ordine, sarebbe esplosa una discussione: il giovane avrebbe accusato la 22enne di averlo tradito. Avrebbe quindi preteso un risarcimento economico.

Nel pomeriggio lui le avrebbe preso le chiavi dell'automobile e l'avrebbe obbligata ad accompagnarla a casa dei genitori. Prima però di arrivare a destinazione, si sarebbero fermati in un bancomat di Rezzato dove lui si sarebbe fatto consegnare duecento euro. Appena arrivati in un parcheggio di Nuvolera, le avrebbe strappato la borsetta e avrebbe preso ben novecento euro che la giovane avrebbe dovuto usare per pagare le bollette e l'affitto del negozio.

Lei avrebbe provato a scappare chiamando i soccorsi. Lui l'avrebbe inseguita, afferrata per i capelli e strattonata. Le avrebbe anche rubato il cellulare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno portato entrambi in caserma. Il 24enne è stato trovato con novecento euro ed è stato arrestato in flagranza. Il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia in attesa del processo.

La giovane ha poi raccontato di aver subito per anni minacce, percosse e maltrattamenti. In alcune occasioni aveva denunciato, ma aveva ritirato le querele.