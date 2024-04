Uomo di 50 anni accoltellato in casa a Milano, i carabinieri portano l’ex compagna in caserma

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 50enne è stato accoltellato più volte all'addome nella sua abitazione in via Trentacoste a Milano, nel quartiere Ortica, nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 5 aprile. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove sarebbe arrivato privo di sensi. I carabinieri giunti sul posto hanno proceduto a sentire la ex compagna del ferito, una donna di 44 anni presente nell'appartamento al momento dell'aggressione, che è stata poi condotta in caserma.

Stando a quanto ricostruito finora, il 50enne sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti all'addome pochi minuti dopo le 13 del 5 aprile. Non è chiaro il movente dell'aggressione e nemmeno la dinamica, le indagini dei carabinieri sono ancora in corso, ma pare sia stato ferito con un coltello. Quando i sanitari del 118 sono arrivati nell'appartamento di via Trentacoste, le condizioni del 50enne non erano apparse particolarmente gravi. Tuttavia, una volta stabilizzato, durante il trasporto verso l'ospedale Niguarda di Milano, l'uomo avrebbe perso conoscenza.

I carabinieri, nel frattempo, hanno sentito la ex compagna del 50enne che si trovava nell'appartamento al momento dell'aggressione. La donna, una 44enne italiana, è stata in seguito condotta in caserma per ulteriori accertamenti. La sua posizione è al vaglio degli investigatori dell'Arma che devono ancora ricostruire la dinamica dell'aggressione, il presunto autore e il movente. Pare, però, certo che il ferimento sia avvenuto all'interno dell'abitazione milanese del 50enne.