È tornato a casa Matteo Bettanti, il cestista 21enne gravemente ferito dopo lo schianto in Ferrari a Pavia

Matteo Bettanti era rimasto vittima di un incidente la sera del 9 novembre. A bordo di una Ferrari, era andato a sbattere contro il muro di un negozio di fiori a Pavia.

È finalmente tornato nella sua casa di Vigevano (Pavia) Matteo Bettanti, il cestista 21enne rimasto vittima di un incidente lo scorso 9 novembre. "Aspettavamo questo momento da 19 giorni. Bentornato Matteo", hanno infatti scritto i suoi compagni del Vigevano 1995, formazione con la quale ha disputato un campionato di serie A2 nella stagione 2023-2024, e che quest'anno gioca in serie B nazionale. "In occasione del match di campionato contro il Monferrato Basket, è tornato a occupare il suo posto di sempre, seduto come da tradizione sul lato corto del campo, davanti alla panchina dei suoi compagni di squadra. Ora ti aspettiamo in campo!", sono state le loro parole.

La sera del 9 novembre il 21enne, alla guida di una Ferrari, era andato a sbattere contro il muro di un negozio di fiori a Pavia, ed era stato trasportato in coma al reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano. Dopo essere stato trasferito all'Istituto Don Gnocchi, dove ha svolto un percorso di riabilitazione durato due settimane, ha ora ripreso quasi integralmente la sua vita normale: presto potrà anche tornare ad allenarsi sul campo da basket.

In auto con Bettanti, la sera dell'incidente, c'era Alberto Righini, 52 anni, imprenditore edile ed ex presidente di Ance Pavia. L'uomo è stato ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura di una gamba. Da qualche giorno ha iniziato un percorso di riabilitazione.