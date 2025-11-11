Matteo Bettanti, il cestista 21enne che si è schiantato con la Ferrari contro un muro è uscito dal coma

Domenica scorsa il 21enne Matteo Bettanti si è schiantato con una Ferrari contro il muro di un negozio di fiori a Vigevano (Pavia). Questa sera, martedì 11 novembre, il giovane si è svegliato dal coma all’ospedale Niguarda.

Matteo Bettanti, 21enne originario di Vigevano ed ex giocatore di basket della Elachem Vigevano

È uscito dal coma Matteo Bettanti, 21enne originario di Vigevano ed ex giocatore di basket della Elachem Vigevano, che è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto domenica 9 novembre. La prognosi del giovane, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda di Milano, resta ancora riservata, ma l'evoluzione delle ultime ore lascerebbe ben sperare sulle possibilità di recupero del ragazzo.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 20:00 di domenica scorsa all'altezza del civico 32 di corso Genova, a Vigevano (Pavia), quando – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il ragazzo si sarebbe schiantato con una Ferrari contro il muro di un negozio di fiori riportando un grave trauma cranico. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito in codice rosso a bordo di un elicottero all'ospedale Niguarda privo di conoscenza.

Accanto a lui viaggiava l'imprenditore 52enne Alberto Righini, che è ex presidente di Ance Pavia, l'associazione dei costruttori edili, che ha riportato una frattura a una gamba e, al momento, è ricoverato all'ospedale Policlinico San Matteo di Pavia.

Leggi anche Come sta Matteo Bettanti, il cestista 21enne che si è scontrato con una Ferrari contro un muro

Il messaggio della squadra

Dopo aver appreso la notizia dell'incidente, la vecchia società ha espresso la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia del 21enne. Proprio ieri, infatti, la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 ha pubblicato un post in cui ha raccontato il percorso sportivo del ragazzo, ribadendo di fare il tifo per lui: "Forza Matteo, non mollare!". Poi, questa sera, la notizia che fa ben sperare sulle possibilità di recupero del ragazzo: Bettanti è uscito dal coma.