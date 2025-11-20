milano
Matteo Bettanti ricoverato dopo lo schianto in Ferrari, il padre del cestista: “Ha ricominciato a camminare”

Migliorano le condizioni di Matteo Bettanti, il ragazzo che a bordo di una Ferrari si è scontrato contro un muro. Il padre racconta che si è alzato e mangia da solo.
A cura di Francesca Caporello
"Matteo è sveglio, da lunedì ha ricominciato a camminare – dopo una settimana immobilizzato nel letto – a parlare e ad alimentarsi da solo. Non ha un livido, né un graffio. La riabilitazione sta andando molto bene, per il momento sta rispondendo alle cure nel migliore dei modi e crediamo in una buona ripresa" spiega a Fanpage.it Davide Bettanti, papà di Matteo Bettanti, il 21enne originario di Vigevano ed ex giocatore di basket della Elachem Vigevano in serie B, che lo scorso 9 novembre è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un muro a bordo di una Ferrari.

Il giovane, ricoverato in un primo momento d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda – dove è giunto privo di conoscenza e con forte trauma cranico – adesso è stato dimesso e trasferito, per un periodo di riabilitazione al Don Gnocchi.

L'incidente si è verificato intorno alle 20 di domenica 9 novembre a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione – ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il ragazzo si è schiantato con una Ferrari non sua contro il muro di un negozio di fiori. 

"Sulle dinamiche esatte dell'incidente sappiamo ancora poco. È evidente che abbia perso il controllo dell'auto, di proprietà di un amico di famiglia, ma non è chiaro il motivo" racconta ancora Davide Bettanti.

Resta invece ricoverato al policlinico San Matteo di Pavia l’imprenditore vigevanese Alberto Righini, seduto in auto accanto a Matteo nel momento dell'incidente. È stato essere operato per ridurre una frattura al femore.

