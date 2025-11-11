Come sta Matteo Bettanti, il cestista 21enne che si è scontrato con una Ferrari contro un muro

Matteo Bettanti, il 21enne giocatore di basket che si è scontrato con una Ferrari contro un muro a Vigevano (Pavia), è ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda: la sua prognosi è ancora riservata.

È ancora in prognosi riservata, il cestista ventunenne Matteo Bettanti. Come è stato confermato a Fanpage.it il ragazzo, originario di Vigevano (Pavia) ed ex giocatore di basket della Elachem Vigevano, è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Niguarda di Milano. Proprio due giorni fa, domenica 9 novembre, intorno alle 20 di sera è rimasto coinvolto in un incidente stradale sul quale indagano le forze dell'ordine. La dinamica infatti non è ancora chiara. Il ventunenne stava guidando una Ferrari quando, per cause ancora da accertare, è finito contro il muro di un negozio di fiori. Non è infatti noto se abbia semplicemente perso il controllo o abbia avuto un malore.

A bordo con lui c'era l'imprenditore 52enne Alberto Righini, che è ex presidente di Ance Pavia. Subito dopo lo schianto, sono stati chiamati i soccorsi. Bettanti è stato trovato privo di conoscenza ed è stato trasferito in codice rosso con un elicottero proprio al Niguarda dove c'è il Trauma Center. A causa del violento impatto, il ragazzo ha riportato diverse contusioni e un importante trauma cranico. Da qui, il ricovero in terapia intensiva dove si trova tuttora. Meno gravi le condizioni del 52enne, che invece è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Sicuramente potrebbe fornire lui maggiori dettagli sull'accaduto.

Le sue condizioni destano molta preoccupazione. E infatti sia la vecchia società che tutto il mondo del basket sta esprimendo solidarietà e vicinanza alla famiglia. Proprio ieri la Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 ha pubblicato un lungo post in cui ha raccontato il percorso sportivo del ragazzo, ricordando l'ultimo infortunio che lo ha visto sospendere per un po' la sua attività, e ha ribadito di fare il tifo per lui: "Forza Matteo, non mollare!".