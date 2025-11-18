Dimesso dall’ospedale Matteo Bettanti, il cestista 21enne che si è schiantato in Ferrari: ora la riabilitazione

Lo scorso 9 novembre il 21enne Matteo Bettanti si è schiantato con una Ferrari contro il muro di un negozio di fiori a Vigevano (Pavia). Oggi, martedì 18 novembre, il giovane è stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell’ospedale Niguarda.

Matteo Bettanti, 21enne originario di Vigevano ed ex giocatore di basket della Elachem Vigevano in serie B

È stato dimesso dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda Matteo Bettanti, il 21enne originario di Vigevano ed ex giocatore di basket della Elachem Vigevano in serie B, che lo scorso 9 novembre è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un muro a bordo di una Ferrari. Adesso per il giovane inizierà un periodo di riabilitazione al Don Gnocchi.

L'incidente in Ferrari

L'incidente si è verificato intorno alle 20:00 di domenica 9 novembre all'altezza del civico numero 32 di corso Genova, a Vigevano, un comune in provincia di Pavia. Secondo quanto ricostruito, è allora che – per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine – il ragazzo si sarebbe schiantato con una Ferrari non sua contro il muro di un negozio di fiori. In seguito all'impatto Bettanti ha riportato un grave trauma cranico.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano privo di conoscenza. A bordo, col ragazzo, sedeva l’imprenditore edile Alberto Righini che ha, invece, riportato una frattura a una gamba e, al momento, si troverebbe ancora ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia.

Dopo essere uscito dal coma farmacologico lo scorso 11 novembre, a poco più di una settimana dall'incidente Bettanti è stato, infine, dimesso dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Niguarda. Per le prossime settimane il giovane sarà impegnato in un percorso di riabilitazione all'istituto Don Gnocchi.