È stato identificato l’assassino di Giusy Caliandro, ora ricercato per omicidio volontario

Giuseppina Caliandro

Ha un nome e un volto l'uomo che sabato sera nel centro di Gemonio (Varese) ha travolto e ucciso la 41enne Giuseppina Caliandro: adesso è ricercato dalle forze dell'ordine per omicidio volontario. Che intanto fanno un appello: "Chi sa qualcosa ci contatti immediatamente".

I testimoni: "Non è stato un incidente"

Gli inquirenti, insomma, hanno ormai abbandonato la pista che inizialmente sembrava condurre a un pirata della strada. "Non è stato un incidente. Quella macchina ha colpito apposta Giusy", è stato infatti il racconto di un testimone della scena, accaduta intorno alle 21 del primo luglio. "Ho sentito un litigio con parole pronunciate ad alta voce, urla, bestemmie e poi ho notato un uomo con una maglietta strappata che camminava, stava probabilmente litigando con una ragazza. Al momento di salire, la ragazza aveva colpito la carrozzeria dell’auto o forse direttamente il conducente che ha messo in moto".

Poi la retromarcia a tutta velocità, che ha schiacciato la donna contro il muro. "L'uomo ha messo in moto, ha fatto un paio di metri in retro poi ha ingranato la marcia, scagliando la ragazza contro il muro di via Garibaldi". Giusy, dopo quell'impatto fortissimo, morirà poche ore dopo all'ospedale di Varese.

È caccia all'uomo: si teme una fuga all'estero

Adesso, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza e condotto tutte le indagini del caso, i Carabinieri sono alla caccia del responsabile. Che, però, potrebbe anche essere fuggito all'estero: la frontiera con la Svizzera, del resto, dista solo pochi chilometri. "Chiunque ritenga di avere informazioni utili sulla dinamica degli eventi del primo luglio è invitato a contattare i Carabinieri del nucleo Investigativo di Varese (telefono 0332/4501) o i Carabinieri del luogo di residenza", fanno sapere intanto i militari.