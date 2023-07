Chi era Giuseppina Caliandro, la 41enne morta dopo essere stata travolta da un’auto pirata Sono stati inutili i soccorsi per Giuseppina Caliandro, la 41enne investita ieri sera a Gemonio (Varese) da un’auto che si è poi data alla fuga senza soccorrerla: la donna stava camminando sul marciapiede. Al vaglio degli inquirenti le telecamere di sorveglianza della zona.

A cura di Enrico Spaccini

Giuseppina Caliandro (foto da Instagram)

È morta la donna di 41 anni investita ieri sera mentre camminava su un marciapiede a Gemonio, in provincia di Varese, da un'auto che si è poi data alla fuga senza neanche soccorrerla: Giuseppina Caliandro, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita in ospedale, è deceduta dopo alcune ore. E così, adesso, è caccia al responsabile: le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura di Varese, si concentrano al momento sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sulle testimonianze dei passanti.

Caccia all'auto pirata

L'incidente si è verificato intorno alle 21 in via Garibaldi, una strada piuttosto stretta che conduce nel cuore del paese: qui la donna è stata travolta da una macchina che è subito scappata rombando a tutta velocità, attraversando la piazza della chiesa e danneggiando anche una macchina su cui viaggiava una persona, già sentita dai militari. Forse questo particolare potrà rappresentare un elemento importante per ricostruire l’identità dell’automobilista che non si è fermato.

Chi era Giuseppina Caliandro

Inutili i soccorsi per Giuseppina Caliandro, trovata dal personale del 118 già in fin di vita sull'asfalto: la donna, già in coma, è stata immediatamente trasportata in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale di Varese, dove è morta qualche ora dopo. Alcuni testimoni riferiscono che subito dopo l’investimento la donna era cosciente, e parlava ai soccorritori. "Non sembrava neppure ferita", ha detto uno degli inquilini della casa di cortile dove la donna viveva, a pochi metri dal luogo dell'incidente. Poi il rapido peggioramento, lo stato di incoscienza e i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.