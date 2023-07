Perché Giusy Caliandro potrebbe essere stata investita di proposito Giuseppina Caliandro potrebbe essere stata investita e uccisa da qualcuno che conosceva: le parole di un testimone ricostruirebbe tutto quanto accaduto.

A cura di Giorgia Venturini

Potrebbe non essere stato un incidente, Giuseppina Caliandro potrebbe essere stata investita e uccisa da qualcuno che conosceva. È questa una delle ipotesi che stanno seguendo le forze dell'ordine, al lavoro per scoprire quanto accaduto a Giusy (nome con cui la conoscevano tutti). Il primo a scartare l'ipotesi di un incidente sarebbe stato un testimone di 26 anni che ha visto l'auto travolgere la donna e fuggire via tra le vie di Gemonio, in provincia di Varese.

Cosa ha raccontato un testimone

Stando a quanto racconta il testimone e a quanto riportato dal Corriere della Sera, l'auto ha schiacciato Giusy, 41 anni, contro un muro, a pochi passi dalla sua casa: "Mi sono girato e ho visto quell’auto scura fare un paio di metri in retro, ingranare la prima e schiacciare la povera ragazza contro il muro. Poi la macchina è ripartita a tutta velocità verso la piazza del paese". Da qui sfuma l'ipotesi che Giusy sia stata vittima da un pirata della strada. Per Giusy purtroppo non c'era più nulla da fare: ha perso i sensi e poi è andata in arresto cardiaco.

La lite tra l'uomo e Giusy

Secondo i testimoni, l'automobilista sarebbe un uomo che è stato notato poco dopo per le vie della città con la maglietta strappata: che sia stato coinvolto poco prima in una violenta discussione? Con Chi e se è vero è ancora tutto da chiarire.

Secondo quanto raccontato dal testimone di 26 anni, arrivato in paese per comprare delle pizze d'asporto, però non ci sarebbe alcun dubbio: "Ho sentito qualcuno gridare. Poi quell'uomo con la maglia strappata è salito in auto, mentre la donna ha dato un colpo alla carrozzeria. L'uomo ormai alla guida ha fatto uno o due metri in retromarcia e poi è ripartito schiacciandola contro il muro. È stata una scena terribile".

I tentativi di soccorso a Giusy

Intanto in zona sono arrivati altri passanti: c'è chi ha provato a fermare l'auto dell'uomo, chi ha chiamato i soccorsi e chi ha cercato di aiutare Giusy. Ma la donna morirà poco dopo aver perso i sensi. A confermare tutto e a rintracciare l'uomo alla guida saranno le forze dell'ordine che hanno già visto acquisito le immagini delle telecamere disponibili in paese.