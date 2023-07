Pirata della strada investe una donna sul marciapiede e scappa: morta una 41enne Un’auto pirata ha travolto e ucciso una donna di 41 anni che in quel momento stava camminando sul marciapiede nel centro di Gemonio (Varese). Dopo l’impatto, la vettura si è allontanata lasciando la vittima sull’asfalto.

Immagine di repertorio

È morta la donna di 41 anni che nella tarda serata di sabato 1 luglio è stata investita nel centro di Gemonio, in provincia di Varese. I carabinieri sono ancora sulle tracce dell'automobilista che era alla guida della vettura che l'ha travolta mentre era sul marciapiede e che è scappato senza prestare soccorso lasciando la vittima sull'asfalto. Fondamentali per l'individuazione del colpevole saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, ora sotto la lente degli inquirenti.

Così come preziose saranno le testimonianze di chi ha assistito all'incidente: tra loro, c'è chi riporta di aver visto il fuggitivo andare a forte velocità in una zona dove il limite è di 30 km/h, e di averlo visto poi allontanarsi dopo aver colpito la donna.

La 41enne era stata portata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Varese in codice rosso. Le sue condizioni erano disperate ed è deceduta poche ore dopo il ricovero. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Luino che hanno già iniziato a sentire le persone presenti in zona in quelle ore.