Donna in bici travolta da un automobilista che poi scappa: è caccia al pirata della strada Una donna di 32 anni in sella alla sua bicicletta è stata investa a Milano da un automobilista che non si è fermato a soccorrerla: la polizia locale sta risalendo all’identità del pirata della strada.

A cura di Giorgia Venturini

Si cerca un pirata della strada che nella serata di ieri giovedì 29 luglio ha investito una donna di 32 anni in sella alla sua bicicletta. Stando alle prime informazioni la donna è stata investita mentre si trovava tra viale Cassala angolo via Bussola a Milano: era in sella alla sua bici quando è stato travolta da un automobilista che al posto di fermarsi e prestare soccorso è scappato.

Dopo poco tempo la donna è stata soccorsa dai sanitari del 118: dopo esser stata medicata sul posto è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano dove è stata presa in cura dai medici. Fortunatamente la 32enne non è in pericolo di vita. Intanto la polizia locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Si sta cercando anche di salire all'identità dell'uomo alla guida dell'auto: è indagato per omissione di soccorso.