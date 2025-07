È morto il tiktoker Thiago Elar, aveva 27 anni: l’annuncio sui social

Ieri, mercoledì 21 luglio 2025, è morto il tiktoker Thiago Elar. Il ragazzo transgender aveva 27 anni ed era nato a Bergamo. È morto per cause naturali. Domani ci saranno i funerali.

Nella giornata di ieri, mercoledì 21 luglio 2025, è stata resa nota la notizia della morte di Thiago Elar. Il ragazzo transgender aveva 27 anni ed era nato a Bergamo, ma era residente a Osio Sotto. Il giovane era molto noto su TikTok dove raccontava la sua permanenza in una struttura psichiatrica. Elar è morto a Treviglio, altro comune della Bergamasca, proprio ieri. Stando a quanto rivelato a Fanpage.it, sarebbe morto per cause naturali.

La notizia è stata annunciata sui social da altri utenti che da diverso tempo seguivano il suo percorso e che erano rimasti profondamente colpiti dalla sua storia e soprattutto da quanto raccontava di star vivendo. Il 27enne, come si evince dai racconti sul web, soffriva da diverso tempo di un disturbo del comportamento alimentare.

In alcuni video raccontava il rapporto difficile con alcuni membri della sua famiglia e spesso chiedeva aiuto e sostegno. L'ultimo filmato risale a un giorno fa quando annunciava di avere in programma un appuntamento con i medici. Poi, la terribile notizia.

Dopo l'annuncio sui social della sua morte, è apparso un necrologio online sul portale IlCommiato.it. Lungo il testo, è possibile leggere che domani, mercoledì 23 luglio, si svolgerà un rito funebre alla Chiesa di Osio Sotto dove era residente. Tantissimi i commenti di commiato: "Thiago riposa in pace", "Rip Thiago". E ancora: "Che dispiacere leggere che non è stato rispettato il suo volere di essere chiamano Thiago, riposa in pace. Spero tu possa trovare la pace che questa terra non ti ha dato". E ancora: "Buon viaggio Thiago….ora sei libero". Qualche tiktoker ha chiesto massima partecipazione al rito funebre di domani.