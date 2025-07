Chi era Thiago Elar, il tiktoker 27enne morto a Treviglio: era ricoverato in una struttura psichiatrica

Thiago Elar è morto all'età di 27 anni a Treviglio, un comune di trentamila abitanti che si trova nella provincia di Bergamo. Ragazzo transgender, Elar aveva un forte seguito sui social e in particolare modo su TikTok dove infatti il suo profilo conta oltre 145mila follower. Elar è nato a Bergamo ed era residente a Osio Sotto. Da tempo era ricoverato in una struttura psichiatrica. Soffriva inoltre di un disturbo alimentare ed è morto per cause naturali.

Chi era Thiago Elar, cosa raccontava nei suoi video su TikTok

Elar aveva 27 anni e soffriva di un disturbo alimentare. Era ricoverato in una struttura psichiatrica. E proprio da lì, condivideva video e filmati. Raccontava la sua vita all'interno della clinica e spesso parlava di un rapporto, che lui sosteneva essere, conflittuale con alcuni familiari. La sua storia aveva particolarmente colpito molti utenti sui social, che avevano iniziato a seguirlo. La sua è una storia sicuramente di fragilità psicologica. La notizia della sua morte ha sconvolto la community e altri tiktoker che l'hanno dato per primi e l'hanno diffusa. Tantissimi i commenti di utenti che lo seguivano e sostenevano.

Come è morto Thiago Elar

Il 27enne è morto ieri, lunedì 21 luglio 2025, a Treviglio (Bergamo). Gli ultimi suoi video risalgono al giorno prima dove spiegava che avrebbe avuto alcuni incontri con dei medici. Come confermato a Fanpage.it, è deceduto per morte naturale: non è chiaro ovviamente cosa possa averla provocata. Nella giornata di domani, mercoledì 23 luglio 2025, si svolgeranno i funerali nella chiesa di Osio Sotto, comune dove era residente.