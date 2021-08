È morto a Milano lo scrittore Stefano Di Marino, era l’autore della serie “Il Professionista” Questa mattina a Milano è stato trovato morto lo scrittore di noir Stefano Di Marino. Autore della lunga serie de “Il Professionista” era molto amato dal pubblico appassionato di gialli. La polizia esclude l’ipotesi della morte violenta. Nella sua casa nel capoluogo lombardo è stato trovato un biglietto che spiegherebbe le motivazioni del gesto.

A cura di Simona Buscaglia

Lo scrittore Stefano Di Marino (Fonte Facebook)

Lo scrittore noir Stefano Di Marino è stato trovato morto questa mattina, venerdì sei agosto, a Milano. Come riferisce il “Corriere della Sera”, la polizia esclude come ipotesi la morte violenta. Nella sua casa nel capoluogo lombardo è stato ritrovato infatti un biglietto che spiegherebbe le motivazioni di quello che sembra essere un suicidio. Di Marino aveva 60 anni ed era conosciuto dagli appassionati di gialli anche attraverso lo pseudonimo Stephen Gunn. È stato maestro di Thai boxe, Kickboxing, Savate e Taiji e a questa sua passione per le arti marziali ha dedicato diversi saggi e manuali.

Lo scrittore era celebre per la sua serie "Il Professionista"

Stefano Di Marino era famoso per il suo personaggio più celebre, il legionario Chance Renard, detto "Il Professionista", una "spy story che guida le classifiche di ‘Segretissimo Mondadori' dal 1995" ricordano alcuni suoi ammiratori sui social. Unanime lo sgomento e lo sconforto legato alla notizia della sua morte da parte del mondo della cultura e degli amanti dei gialli. "Dopo Alan D. Altieri e Andrea G. Pinketts se ne va un altro pezzo importante della Scuola Milanese e della narrativa italiana" scrivono su Facebook dei suoi fan.

Altri ancora lo definiscono "l’autore di action thriller più amato dal pubblico italiano" grazie alla lunga carriera cominciata negli anni Novanta. Negli anni Di Marino è riuscito a costruire un universo di personaggi ed atmosfere che riuscivano a tenere incollati i lettori fino all'ultima pagina. Un vero e proprio "professionista della letteratura popolare" per prendere in prestito il soprannome del suo eroe nei romanzi. Di Marino ha curato anche la sceneggiatura di alcuni fumetti e scritto dei saggi.