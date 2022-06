Due uomini travolti e uccisi sulla Tangenziale Est Esterna, si cerca il colpevole Due uomini di 51 e 55 anni sono morti in un incidente stradale lungo la Tangenziale esterna milanese, tra Liscate e Pozzuolo Martesana. Le vittime, travolte in pieno da un tir, sono morte sul colpo. Si cerca il pirata della strada.

Due uomini scendono dal furgone, davanti allo spartitraffico tra la A58, la Teem (Tangenziale Est Esterna di Milano), e la Brebemi in direzione Agrate intorno alle 17.45. Forse hanno perso parte del carico, forse hanno un problema alla macchina. Quel che è certo è che in quel punto di asfalto sono stati presi in pieno da un tir – e uccisi sul colpo. Il guidatore del camion, dopo averli travolti, non si è fermato e ha proseguito la sua corsa. Le vittime avevano 51 e 55 anni. Si cerca il guidatore, ma sarà questione di poco tempo: a dare l'allarme sarebbe stato infatti un automobilista che si trovava nei pressi dell'incidente, e che avrebbe annotato la targa del camion fuggito dal casello Teem di Pozzuolo Martesana. Nel tratto dello schianto sono presenti delle telecamere, ma bisognerà capire se gli occhi elettronici potranno fornire elementi utili per risalire al pirata della strada. Gli agenti della Stradale sono ora sulle sue tracce. La circolazione lungo la Teem è stata bloccata e agli automobilisti in transito indicata l’uscita obbligatoria a Liscate.