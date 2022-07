Moto divorata dalle fiamme lungo la Tangenziale Est Una moto è andata in fiamme nel pomeriggio di oggi lungo la Tangenziale Est di Milano. Sul posto, una squadra di vigili del fuoco.

Immagine di repertorio

Paura lungo la Tangenziale Est di Milano nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 luglio. Una moto ha preso fuoco ed è stata divorata dalle fiamme dando origine a un'alta colonna di fumo nero che è stata vista a distanza di centinaia di metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area prima di dare il via alle operazioni di spegnimento del rogo che ha investito la due ruote, andata completamente distrutta. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. L'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha riferito che non si sono registrati feriti.

Dodicenne investito mentre attraversa sulle strisce

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 luglio, un ragazzino di 12 anni è stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali da un camion a Sesto San Giovanni. Il dodicenne è stato immediatamente soccorso dalle ambulanze del 118 che ha inviato sul posto anche un elisoccorso. Gli operatori sanitari, dopo averlo medicato, l'hanno trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato preso in cura dal personale sanitario della struttura.

È ricoverato in prognosi riservata

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, il ragazzino si trovava in condizioni gravissime al suo arrivo al nosocomio. I medici del Papa Giovanni XXIII l'hanno ricoverato ed è in prognosi riservata. Dalla ricostruzione delle forze dell'ordine intervenute, il ragazzino era sulle strisce pedonali al momento dell'incidente. A loro sono affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del violento incidente.