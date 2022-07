Dodicenne sulle strisce travolto da un camion a Sesto San Giovanni: è grave Impatto devastante per un dodicenne che attraversava la strada sulle strisce pedonali a Sesto San Giovanni: ora si trova in terapia intensiva. Accanto a lui la madre, illesa.

Immagine di repertorio

Stava attraversando sulle strisce, quando un furgone l'ha colpito in pieno. È successo in via dei Partigiani a Sesto San Giovanni, intorno alle 14 di mercoledì 13 luglio. Un ragazzino di 12 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un camion.

L'impatto è stato devastante. Le condizioni del 12enne, sbalzato a cinque metri di distanza dalle strisce pedonali, sono subito apparse gravi: sul posto sono interventi immediatamente un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Il ragazzino, stabilizzato dai soccorritori, è poi stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

A pochi metri dal ragazzino, anche la madre trentottenne. La donna è fuori pericolo, ed è stata medicata sul posto.

Sulle strisce pedonali

Solo ieri, un identico incidente a Castelli Calepio (Bergamo). Qui una mamma e il suo bambino di quattro anni sono stati travolti da un furgone mentre attraversavano sule strisce pedonali, e sono stati sbalzati a ben quindici metri di distanza dal punto dell'impatto. Il piccolo versa ancora in gravi condizioni, con fratture multiple e un trauma cranico importante. Anche la donna, che ha riportato un trauma cranico commotivo, è stata trasportata con urgenza in ospedale.