Tangenziale Est bloccata dagli ambientalisti, cosa sta succedendo a Milano La Tangenziale Est di Milano è stata bloccata da un blitz degli ambientalisti che si sono seduti in mezzo alla carreggiata mandando in tilt il traffico.

Foto da Facebook di Alessandro Ciocca.

Blitz degli ambientalisti di Milano che in questi minuti stanno bloccando la Tangenziale Est del capoluogo di regione lombardo. I manifestanti, riuniti sotto la sigla di Ultima generazione, si sono presentati sul tratto di carreggiata mettendo si a sedere in cerchio. L'iniziativa ha mandato in tilt il traffico.

Manifestanti spostati di peso e messi lungo la corsia d'emergenza

Foto da Facebook di Alessandro Ciocca

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale che hanno avviato i colloqui con i protestanti per indurli a liberare il passaggio il cui sit in ha provocato la formazione di una coda lunga almeno tre chilometri in direzione Bologna. Il lavoro di convincimento da parte degli agenti di polizia ha trovato una sua fine quando, non volendo sentire ragioni, i manifestanti sono stati spostati di peso e portati lungo la corsia di emergenza. In questo modo il traffico ha ripreso a scorrere. Gli agenti hanno identificato uno a uno i manifestanti.

Foto da Twitter di Mauro Frassi

Uno dei promotori della protesta, Michele Giuli, ha spiegato che il sit in non autorizzato si è reso necessario in quanto "il governo ha sottoscritto dei patti europei di aumento delle rinnovabili al 2030 e recentemente sta raccontando sempre di più di fare delle scelte virtuose". "Eppure – ha continuato Giuli -, i dati recentemente raccolti da Legambiente mostrano che, di questo passo, l'Italia raggiungerà gli obiettivi europei soltanto nel 2146, impiegando ben 124 anni in più del previsto. Il governo sta tradendo le aspettative delle persone e sta mentendo loro con la complicità di tutti i maggiori media".