Incidente lungo la tangenziale, camion travolge e uccide due uomini: arrestato pirata della strada È stato trovato e arrestato l’uomo che era alla guida del tir che ha travolto e ucciso due uomini che si trovavano sulla tangenziale est.

Avrebbe prima travolto e ucciso due uomini e poi sarebbe scappato: nella serata di ieri, mercoledì 15 giugno, è stato arrestato il pirata della strada. L'uomo era alla guida del camion che ha causato la morte di un 55enne e un 51enne che si trovavano lungo la Tangenziale esterna milanese, o meglio Teem, e precisamente nel tratto che tocca i territori di Liscate e Pozzuolo Martesana. Il camionista è stato rintracciato poco dopo.

In base ai rilievi e quanto ricostruito fino a questo momento, le due vittime sarebbero scesi dal furgone bianco sul quale viaggiavano: i due dovevano infatti sistemare il carico che si trovava sul loro mezzo. A un certo punto, sono stati travolti dal mezzo pesante. Il camionista è però fuggito. A trovare i due uomini a terra, è stato un automobilista che ha immediatamente allertato i soccorsi. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha quindi inviato i medici e i paramedici del 118. Una volta arrivati sul posto però, per loro non c'è stato nulla da fare: non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso. Per il momento non si conoscono le loro generalità.

Sul posto sono anche arrivati gli agenti della polizia stradale: a loro, l'automobilista che ha dato l'allarme, ha raccontato di aver visto un tir travolgere i due. L'uomo è riuscito a prendere anche il numero di targa. Grazie a lui, gli investigatori sono riusciti a risalire al camion che era dotato anche di un sistema Gps. Da lì a poco sono riusciti a trovare e fermare l'uomo: adesso dovrà rispondere alle domande del pubblico ministero di Milano, Paolo Storari.